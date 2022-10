Umjubelte Premiere für „Slippery Slope“ am Stadttheater Ingolstadt

Szenenapplaus für die musikalischen Darbietungen und grandiose virtuelle Welten als Bühnenbild - so bewertet unser Autor die Inszenierung auf der Ingolstädter Bühne.

Ein Spielzeitauftakt nach Maß. Am 1. Oktober feierte – nicht immer ist dieses vollmundige Verb angebracht – das Stadttheater Ingolstadt die Premiere des Stücks „Slippery Slope“ von Yael Ronen und Shlomi Shaban. Die Regie hatte Ronen selbst übernommen und damit eine neue, bis auf die Songtexte deutsche Fassung ihrer englischen Erfolgsinszenierung am Berliner Gorki-Theater für Ingolstadt auf die Bühne gebracht.

Ausgangssituation: Der Musiker Gustav Gundesson (Enrico Spohn als wunderbar zerrüttet Künstlerexistenz) kehrt nach längerer Pause und offenbar gravierenden Vorfällen, die er „die Sache“ nennt, auf die Bühne zurück. Die Zuschauer werden Zeugen – weniger eines Comebacks, als eines schonungslosen Aufarbeitungsversuchs einer ruinierten Karriere. Nehmen an der Rekonstruktion des Niedergangs einer einstigen Größe des Musikgeschäfts teil, eines um Glaubwürdigkeit kämpfenden Egomanen, der letztlich alle mit hinabzieht, die auf unterschiedliche Weise und Intensität Anteil an seinem Leben hatten.

In "Slippery Slope" am Theater Ingolstadt geht es schnell zur Sache

Glaubt man sich anfangs noch in einer Art launiger Revue, geht es ziemlich bald zur Sache. Dreh- und Angelpunkt ist die Beziehung Gundessons zu Sky (Luiza Monteiro). Die junge, vom Leben und ihrem fragwürdigen Erfolg überforderte Frau, löst die Demontage-Lawine aus. Beteiligt und betroffen sind daran auch Gundessons Frau Klara (Andrea Frohn), die Journalistin Stanko Sto (Judith Nebel), Skys Bühnenpartner Shantez und der professionelle Problemlöser Kahn (Marc Simon Delfs in einer Doppelrolle). In diesem Beziehungsgeflecht wirken und wüten, gepusht durch die Mechanismen der schönen neuen Medienwelt, alle denkbaren Formen von Missbrauch: Bashing, Sexismus, Rassismus, Cancel culture.

Musikalisch ist das Ensemble auf den Punkt, bedient die ganze stilistische Bandbreite (Einstudierung: Tobias Hofmann). Immer wieder gibt es Szenenapplaus für die Soli, Duette. Was Stefano Di Buduo (Videografie) abliefert, sind keine flachen Projektionen, die ein Bühnenbild ersetzen oder Schauspielertext illustrieren sollen. In den besten Momenten des Abends stellt er Welten ins Bühnenrund, lässt analoge und virtuelle Wirklichkeiten in vieldimensionalen Licht- und Farbräumen ineinander übergehen. Grandios.

Alle, die nach ersten Ankündigungen eines dieser beliebigen, hochgerüsteten und lauten Multimediaspektakel mit musikalischer Untermalung fürchteten, erleben verblüfft ein geradezu klassisches Exempel moralischer Schaubühnenarbeit schillerscher Art: „Laster und Tugend, Glückseligkeit und Elend, Torheit und Weisheit, wahr und fasslich“ vorgeführt. Das Publikum jubelt.