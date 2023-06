Unbekannte beschädigen Autos am Klinikum Ingolstadt

In Ingolstadt haben Unbekannte geparkte Autos beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer kann Hinweise geben?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten bislang unbekannte Täter an zwei geparkten Autos jeweils einen Reifen. Die Fahrzeuge waren in der Pestalozzistraße und der Eichendorffstraße abgestellt. Der Gesamtschaden beträgt rund 550 Euro, teilt die Polizei mit.

In der Zeit von 8 Uhr bis 15.40 Uhr des Mittwochs machte sich ein bislang unbekannter Täter an zwei Krafträdern zu schaffen, die auf dem Parkplatz des Klinikums abgestellt waren. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen ein geringer Sachschaden im zweistelligen Bereich.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-2222 in Verbindung zu setzen. (AZ)