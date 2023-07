Unbekannte beschädigen Fenster von Schule

An der Pestalozzischule in Ingolstadt haben Unbekannte wiederholt Fensterscheiben kaputtgemacht. Wer hat etwas gesehen und kann der Polizei Hinweise geben?

Unbekannte Täter haben im Laufe des vergangenen Wochenendes, zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 7.30 Uhr, zum wiederholten Male Fensterscheiben an der Frontfassade der Pestalozzischule in Ingolstadt beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich dieses Mal auf rund 500 Euro, berichtet die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)