Unbekannte beschädigen im Stadtgebiet gleich mehrere Autos

Am Wochenende haben Unbekannte in Ingolstadt mehrere Autos auf verschiedene Art beschädigt. Was sie alles wo angestellt haben.

Unbekannte Täter beschädigten zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Samstag,13.30 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, mehrere im Stadtgebiet Ingolstadt geparkte Autos. In der Christoph-von-Schmid-Straße wurde an einem schwarzen BMW ein Loch in die Scheibe der Beifahrertüre geschlagen, ein Mercedes, ebenfalls in der Farbe schwarz, wurde mit einem spitzen Gegenstand rundherum zerkratzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2000 Euro, berichtet die Polizei. Reifen zerstochen und mit Farbe besprüht: Polizei Ingolstadt sucht Zeugen Im Oberen Taubentalweg zerstach ein unbekannter Täter einen Reifen und beschädigte eine Felge an einem geparkten grauen Opel Astra. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. In der Kopernikusstraße wurde die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen 1er BMW mit rosa Farbe besprüht, hier beträgt der Schaden rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)

