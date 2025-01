Unbekannte brechen fünf Kellerabteile auf

In der Zeit zwischen Dienstag um 17 Uhr und Donnerstag gegen 12 Uhr wurde in der Fichtestraße in Ingolstadt ein Kellerraum in der dortigen Tiefgarage von einem bislang unbekannten Täter aufgehebelt. Aus dem Kellerabteil wurde ein Reifensatz samt Felgen im Wert von rund 5000 Euro gestohlen, berichtet die Polizei. Zu einem weiteren Aufbruch von vier Kellerabteilen kam es am Donnerstag zwischen 22 Uhr und 23.45 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier entwendete der Täter unter anderem Werkzeug und Haushaltsgeräte im Wert von circa 1700 Euro. Ein Teil der Beute konnte in der angrenzenden Tiefgarage in einem Fahrradanhänger aufgefunden werden. Vermutlich wollte der Täter die Gegenstände für einen späteren Abtransport zwischenlagern, teilt die Polizei mit. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei in Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-2222 mitzuteilen. (AZ)

