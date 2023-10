Unbekannte brechen in Doppelhaushälfte ein

Bislang unbekannte Täter brechen in eine Doppelhaushäfte in Ingolstadt ein und machen Beute in vierstelliger Höhe. Und das am hellichten Tag.

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag in eine Doppelhaushälfte in der Kothauer Straße in Ingolstadt eingebrochen. In der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 15.40 Uhr durchsuchten sie das gesamte Haus nach Schmuck- und Wertgegenständen. Mit einem vierstelligen Beutewert gelang es ihnen das Anwesen wieder unbemerkt zu verlassen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass sich die Täter mit einem zuvor entwendeten Original-Haustürschlüssel Zutritt ins Heim des Geschädigten verschafft haben, berichtet die Polizei.

Der 61-jährige Hausbesitzer hielt sich an diesem Vormittag in München auf. Während seiner mittäglichen Rückfahrt nach Ingolstadt stellte er fest, dass während seines Aufenthalts in der Landeshauptstadt, aus seinem geparkten Fahrzeug, Wohnungsschlüssel und Geldbörse samt Inhalt entwendet worden waren. Um keine Zeit zu verlieren, erstattete der Rentner unverzüglich bei seiner Heimatinspektion in Ingolstadt Anzeige. Noch während er den Polizeibeamten den Sachverhalt schilderte, teilte ihm ein Nachbar aus Kothau telefonisch mit, dass die Terrassentüre seines Hauses offen stehen würde.

Einbruch in Ingolstadt: Fahdnung der Polizei bisher ohne Erfolg

Die daraufhin unverzüglich eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die Polizeibeamten fanden im Haus eine offenstehende Terrassentüre, durchwühlte Räumlichkeiten und geöffnete Schränke vor. Die Diebe erbeuteten bei ihrem Einbruch ein Tablet, Schmuckstücke und zwei Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro.

Eines der beiden entwendeten Räder konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung unweit der Einbruchsörtlichkeit an einem Zaun lehnend wieder aufgefunden werden. Von dem gestohlenen Rennrad der Marke Orbea, Farbe grün, violett/lila, fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise, die mit dem oben geschilderten Einbruchdiebstahl in Verbindung stehen können, nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegen. (AZ)