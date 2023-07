Unbekannte brechen in Gaststätte ein

In Ingolstadt sind bisher Unbekannte in eine Gaststätte eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte in Ingolstadt eingedrungen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und bittet um Hinweise.

Als der Pächter einer Gaststätte im Unterhaunstädter Weg in Ingolstadt Sonntagvormittag gegen 10 Uhr das Gebäude aufsperrte, bemerkte er eine aufgebrochene Seiteneingangstür.

Einbruch in Gaststätte in Ingolstadt: Diebe stehlen nicht nur Bargeld

Unbekannte Tatverdächtige gelangten wohl so ins Innere der Gaststätte und brachen dort in der Folge zwei Spielautomaten auf, aus denen sie das sich darin befindliche Bargeld entwendeten. Zudem erbeuteten sie elektronische Geräte und weiteres Bargeld, berichtet die Polizei. Der Beuteschaden beläuft sich insgesamt auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 0841/9343-0 zu melden. (AZ)