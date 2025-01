Unbekannte brechen in Haus ein

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Ingolstadt ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Die Täter verschafften sich über die Terrassentüre Zutritt zu dem Haus an der Mozartstraße und durchsuchten sämtliche Räume, berichtet die Polizei. Sie flüchteten anschließend mit Beute in noch nicht näher bestimmbarer Höhe in unbekannte Richtung. Die Bewohner waren im Tatzeitraum nicht zuhause. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einfamilienhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kripo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis