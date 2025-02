Unbekannte brechen in Haus eines Rentners ein

Bislang unbekannte Täter nutzten am späten Dienstagnachmittag die kurze Abwesenheit eines Rentners im Winkelweg in Ingolstadt und brachen in dessen Einfamilienhaus ein. Unbemerkt durchsuchten sie in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19.20 Uhr das dreistöckige Wohnhaus des 75-Jährigen nach Diebesgut. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro und erbeuteten etwa 200 Euro Bargeld, berichtet die Polizei. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)

