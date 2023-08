Unbekannte brechen in Ingolstädter Kleinzoo ein

In den Ingolstädter Kleinzoo Wasserstern sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Kleinzoo Wasserstern in Ingolstadt eingebrochen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und bittet um Hinweise. Der oder die Einbrecher verschafften sich augenscheinlich durch Übersteigen der hölzernen Zugangstüre in das Zoogelände im Aloisiweg. Tiere kamen nicht zu Schaden. Der Zoo wird von einem Verein betrieben und zeigt über 44 verschiedene Tiere aus fünf Kontinenten.

Aus dem Kassenhäuschen wurde in der Folge Bargeld und technisches Gerät in Höhe von etwa 500 Euro entwendet. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 0841/9343-0 zu melden. (AZ)