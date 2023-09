Unbekannte brechen in Kindergärten ein

In Ingolstadt sind Unbekannte in zwei Kindergärten eingedrungen. Dort erbeuteten sie zum Beispiel Tabletts. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat etwas gesehen?

Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in zwei Ingolstädter Kindergärten ein und erbeuteten Tabletts und Laptops im Wert von rund 2000 Euro.

In der Pettenkoferstraße verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentüre Zutritt in die Kindertagesstätte. Gezielt durchsuchten sie das Gebäude nach Stehlgut und entwendeten schließlich zwei ältere Laptops, berichtet die Polizei.

Einbrüche in Kindergärten in Ingolstadt: Polizei sucht Zeugen

Auf der Höhe hebelten die Kriminellen im gleichen Tatzeitraum ein Fenster auf, um auch hier in einen Kindergarten zu gelangen. Auch dort durchsuchten sie gezielt die Räumlichkeiten nach Bargeld und Wertgegenständen, bis sie schließlich fündig wurden. Sie erbeuteten vier Tabletts und verließen unerkannt den Tatort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegen. (AZ)