Unbekannte brechen in Kindergarten ein

Zwischen Freitag und Montag sind Unbekannte in einen Kindergarten in Ingolstadt eingebrochen. Welche Beute sie machten und welchen Schaden sie anrichteten.

Bei einem Einbruch in einen Kindergarten an der Hans-Sachs-Straße in Ingolstadt erbeuteten Unbekannte Bargeld. Die Kriminalpolizei Ingolstadt sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Zwischen Freitag 19.30 Uhr und Montag drangen einer oder mehrere Einbrecher vermutlich über eine Fluchttüre in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte ein, berichtet die Polizei. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume nach vermeintlichem Diebesgut und hebelten hierfür auch versperrte Schränke auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Einbruch in Ingolstädter Kindergarten: Polizei sucht Zeugen

Aus einer aufgefundenen Kasse entwendeten die Täter Bargeld, zudem nahmen sie einen digitalen Bilderrahmen und eine Bankkarte an sich. Das Gebäude wurde danach unerkannt verlassen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0841-93430 in Verbindung zu setzen. (AZ)