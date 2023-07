Unbekannte brechen in Schnellrestaurant ein

Unbekannte haben nachts in ein Schnellrestaurant in Ingolstadt eingebrochen und eine Spendenbox aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr schlugen unbekannte Tatverdächtige die Scheibe des „Drive-in-Schalters“ eines Schnellrestaurants in der Eriagstraße ein und brachen anschließend eine Spendenbox auf. Sie erbeuteten einen mittleren zweistelligen Eurobetrag, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 0841/9343-0 zu melden. (AZ)