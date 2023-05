Ingolstadt

Unbekannte brechen in Schule ein

In Ingolstadt sind Unbekannte in eine Schule eingebrochen.

Am Wochenende sind bislang Unbekannte in eine Schule am Brückenkopf in Ingolstadt eingestiegen und haben Automaten aufgebrochen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag auf Sonntag in ein Schulgebäude in Ingolstadt ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zwischen Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu einem Schulgebäude am Brückenkopf in Ingolstadt. Die Täter brachen im unversperrten Automatenraum mehrere Getränke- und Süßwarenautomaten auf und entwendeten die darin enthaltenen Geldkassetten sowie teilweise Inventar. Einbruch in Schule in Ingolstadt: Kriminalpolizei hat Ermittlungen übernommen Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5 000 Euro, berichtet die Polizei. Der Beuteschaden wird mit einem mittleren dreistelligen Betrag beziffert. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)

