Unbekannte brechen in Wohnung ein – Polizei sucht Zeugen

In Ingolstadt wurde in eine Wohnung eingebrochen.

Am Montag wurde in eine Wohnung in der Peisserstraße in Ingolstadt eingebrochen. Die Diebe klauten Bargeld und Schmuck. Wer hat etwas beobachtet?

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Peisserstraße in Ingolstadt ein. Wie die Polizei berichtet, entwendeten sie dort Schmuck und Bargeld in nicht bezifferbarer Höhe. Die Täter durchsuchten dabei sämtliche Schränke bis sie schließlich fündig wurden. Anschließend gelang es ihnen unerkannt mit der Beute das Mehrfamilienhaus zu verlassen. Sachschaden keiner. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zu dem genannten Einbruch gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)

