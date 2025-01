Unbekannte brechen in zwei Wohnungen ein

Am Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Ingolstadt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 17 und 19 Uhr drangen die Täter über das Schlafzimmerfenster einer Erdgeschoßwohnung an der Annette-Kolb-Straße in das Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Räume. Sie erbeuteten diverse Schmuckstücke, teilt die Polizei mit.

In der Folge verschafften sich die Einbrecher über das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses Zutritt zu einer weiteren Wohnung im Obergeschoß, wo sie sich Bargeld aneigneten. Sie flüchteten schließlich mit Beute im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, verdächtige Hinweise unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)