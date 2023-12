Unbekannte klauen alle Reifen von acht Autos

In Ingolstadt haben Unbekannte von mehreren Autos die Reifen fachgerecht abmontiert. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Unbekannten Tätern gelang es vergangenes Wochenende zwischen Samstag 14 Uhr und Montag 8.30 Uhr, unbemerkt von acht abgestellten Autos alle Reifen mitsamt den dazugehörigen Felgen zu entwenden. Die Fahrzeuge waren im Außenbereich eines Autohauses in der Manchinger Straße in Ingolstadt abgestellt, teilt die Polizei mit. Ein Mitarbeiter stellte am Montagmorgen fest, dass die 32 Kompletträder fachgerecht abmontiert und gestohlen wurden. Der Beutewert liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)