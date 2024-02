Unbekannte klauen in Ingolstadt Auto mit Keyless-Go-System

Unbekannte Täter haben in Ingolstadt einen BMW mit Keyless-Go-System geklaut. Diese Tipps gibt die Polizei, um sich zu schützen.

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag und Freitag in Ingolstadt ein Auto geklaut. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Der Wagen wurde vom Halter laut Polizei am Donnerstag gegen 17.45 Uhr vor dem Anwesen in der Jochen-Klepper-Straße geparkt. Am Freitag gegen 11.45 Uhr bemerkte der Geschädigte, dass sich der graue BMW 540 mit Ingolstädter Kennzeichen nicht mehr am Abstellort befand. In diesem Zeitraum müssen die unbekannten Täter das mit Keyless-Go ausgestattete Fahrzeug entwendet haben. Die Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tat oder den Tätern gemacht haben, sich unter Telefon 0841/9343-0 zu melden.

Keyless-Go-System: So kann man sich vor Diebstahl schützen

Diese Tipps gibt die Polizei, um sich vor Diebstählen von Autos mit Keyless-Go-System zu schützen: