Unbekannte sprengen in Ingolstadt einen Zigarettenautomaten

Die Ingolstädter Polizei sucht Zeugen, die die Sprengung eines Zigarettenautomaten beobachtet haben.

Im Zeitraum von Donnerstag, 29. Dezember, bis Sonntag, 1. Januar, sprengten unbekannte Tatverdächtige einen Zigarettenautomaten auf dem GVZ-Gelände in Ingolstadt. Das teilte die Polizei mit. Angehörige des Werkschutzes stellten am späten Sonntagabend den beschädigten Automaten in der Maria-Goeppert-Straße fest und informierten die Polizei. Ob und wie viel Inhalt sich im Zigarettenautomaten befunden hat, ist ersten Erkenntnissen zufolge noch unklar.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort pyrotechnische Fragmente sicherstellen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)