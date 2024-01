Unbekannte stehlen Kupfer auf einem Friedhof - es ist 20.000 Euro wert

Bislang unbekannte Täter haben vom Ingolstädter Südfriedhof Kupferplatten im Wert von 20.000 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen wurden auf dem Südfriedhof in Ingolstadt Kupferplatten von einer größeren Dacheindeckung entwendet. Den Zutritt zum Gelände hatten sich die Diebe zuvor durch Auftrennen eines an einem Tor angebrachten Vorhängeschlosses verschafft. Während sich der Beuteschaden auf circa 20.000 Euro beläuft, beträgt der verursachte Sachschaden rund 10.000 Euro, berichtet die Polizei. Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)

