Unbekannte stehlen Werkzeug im Wert von 10.000 Euro

In Ingolstadt hat jemand ein Baustellenfahrzeug aufgebrochen und daraus wertvolle Werkzeuge und Maschinen geklaut. Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in der Nürnberger Straße in Ingolstadt den Laderaum eines dort abgestellten Fiat Ducato aufgebrochen und daraus Werkzeuge und Maschinen mit einem Gesamtwert von rund 10.000 Euro entwendet. So berichtet es die Polizei. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)