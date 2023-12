Unbekannte wollen einen Zigarettenautomaten sprengen

Wer wollte in Ingolstadt einen Zigarettenautomaten sprengen? Diese Frage will die Polizei nun klären und sucht nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagfrüh versucht, in der Waldeysenstraße in Ingolstadt einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Die Verursacher mussten ohne Beute abziehen, allerdings wurde der Automat laut Polizei erheblich beschädigt.

Am Zigarettenautomaten hat die Polizei Ingolstadt Böllerreste gefunden

Ein Zeuge hat in der Nacht gegen 2.30 Uhr einen Knall gehört, der wohl im Zusammenhang mit der Sprengung des Zigarettenautomaten stehen dürfte. Am Automaten selbst entdeckte die Polizei Hebelspuren und Böllerreste. Den Tätern ist es jedoch nicht gelungen, das Waren- oder Geldkassettenfach zu öffnen. Der entstandene Schaden liegt jedoch bei mindestens 3000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Waldeysenstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)

