Unbekannte zerstechen Reifen an Caritas-Fahrzeugen

Unbekannte haben am Wochenende die Reifen mehrere Caritas-Fahrzeuge zerstochen. Leidtragende sind vor allem suchtkranke Menschen.

Wer tut so etwas? Wer zersticht Reifen von Autos, die - unübersehbar - der Caritas gehören? Diese Fragen stellen sich die Verantwortlichen beim Wohlfahrtsverband seit vergangenem Samstag. Kurz vor Mittag, gegen 11.15 Uhr, wollte ein Fahrer der Villa Johannes, einer Begegnungsstätte für suchtkranke Menschen im Norden Ingolstadts, zum Supermarkt fahren, um dort Lebensmittel für bedürftige Menschen abzuholen. Da sah er, dass bei den beiden Fahrzeugen der Villa Johannes alle vier Autoreifen platt waren, zerstochen von Unbekannten. Doch nicht nur dort: Auch vier weitere Fahrzeuge der Caritas-Wohnheime und Werkstätten waren betroffen. Alle sechs Autos waren am Straßenrand an der Gaimersheimer Straße abgestellt. Laut Polizei muss sich die Tat irgendwann zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstagvormittag ereignet haben. Der Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro.

Die Fahrzeuge der Caritas Ingolstadt waren am Donnerstag wieder repariert

Erst an diesem Donnerstag waren die Autos wieder repariert, erzählt Silvia Kopp. Sie ist die Leiterin der Villa Johannes. Dorthin kommen Menschen, die vielfältige Probleme haben: Sie sind süchtig, stecken in finanziellen Schwierigkeiten, sind obdachlos, sind arbeitslos, sind psychisch und körperlich krank. In der Einrichtung soll ihrem Tag eine Struktur gegeben werden. Dort gibt es ein Café, die Besucherinnen und Besucher können im Garten oder in der Küche mithelfen, ihre Wäsche dort waschen. Doch einige der Personen schaffen es selbst nicht, allein in die Villa Johannes zu kommen. Für sie gibt es einen Fahrdienst, der sie jeden Tag von ihrem Zuhause abholt und am Nachmittag auch wieder dorthin zurückbringt. Gerade aus der Obdachlosenunterkunft Am Franziskanerwasser - immerhin sechseinhalb Kilometer von der Villa Johannes entfernt - nutzen viele diese Möglichkeit, erklärt Silvia Kopp. Acht Personen passen in das Fahrzeug, "der Bus ist immer voll", sagt Kopp. Manchmal musste der Fahrer auch zweimal fahren.

Die Polizei hat keine Vermutung, wer die Reifen der Caritas-Autos zerstochen haben könnte

Doch zwischen Montag und Mittwoch mussten die Menschen zu Hause bleiben, weil der entsprechende Kleinbus in der Werkstatt war. Die Attacke auf die Autos "schädigt einzig und allein unsere Klienten" hat Kopp schon bald nach der Tat gesagt. Auch die Einrichtungsleiterin hat genauso wie die Polizei keine Vermutung, wer hinter den zerstochenen Reifen stecken könnte: "Wir rätseln natürlich auch", sagt sie. Die Besucherinnen und Besucher, die die Möglichkeit hatten, in den vergangenen Tagen in die Einrichtung zu kommen, waren jedenfalls "sauer und sehr empört".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Doch nicht nur der Fahrdienst bei der Villa Johannes war betroffen. Das zweite Fahrzeug wird genutzt, um Lebensmittel aus Supermärkten zu holen und sie wochentags in der Begegnungsstätte an Bedürftige abzugeben. Auch das wäre in den vergangenen Tagen ausgefallen. Allerdings hat sich die Einrichtung selbst beholfen, indem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Lebensmittel privat abgeholt haben. Die Besucherinnen und Besucher hätten darauf bestanden, dass auch weiterhin Lebensmittel ausgegeben werden, so Kopp.

Auch an Fahrzeugen der Caritas-Wohnheime in Ingolstadt waren Reifen zerstochen worden

In den Caritas-Wohnheimen und Werkstätten lief der Betrieb nach Auskunft der Caritas zwar weiter, weil die Einrichtung noch über weitere Fahrzeuge verfügt. Allerdings ist es in den vergangenen Tage auch hier zu Verzögerungen und Einschränkungen gekommen. Leiter Michael Rinnagl zeigte sich ebenfalls erschrocken und sprachlos: "Ich kann nicht verstehen, wie jemand einer Sozialeinrichtung so etwas antun kann."

Die Polizei Ingolstadt hat nun einen Zeugenaufruf gestartet. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-2222 melden. Bislang seien allerdings noch keine Hinweise zu den zerstochenen Autoreifen eingegangen, heißt es seitens der Polizei. Auch ähnlich gelagerte Fälle sind der Polizei nicht bekannt. "Da haben wir in den letzten Monaten definitiv nichts gehabt", sagte ein Beamter.