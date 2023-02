Unbekannter begeht Fahrerflucht nach Kollision mit Radler

Ein Autofahrer hat in Ingolstadt eine rote Ampel missachtet und ist mit einem Radler kollidiert. Der Unbekannte kümmerte sich dann nicht um den Verletzten.

Ein Autofahrer hat nach einem Unfall mit einem Radler in Ingolstadt Fahrerflucht begangen. Der Radfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw mittelschwere Verletzungen zu, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 27-jährige Radler war am Sonntagmorgen am Westpark in Richtung stadteinwärts unterwegs. Als der Radfahrer an einer Fußgängerampel die Straße überquerte, überfuhr ein Auto das Rotlicht und stieß mit dem 27-Jährigen zusammen. Der Radfahrer stürzte, das Auto fuhr weiter. Der 27-Jährige ging im Anschluss selbstständig ins Krankenhaus und ließ sich behandeln. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter 0841/9343-4410. (AZ)

