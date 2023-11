Unbekannter bricht in Ingolstadt in Imbiss ein

In Ingolstadt ist ein bislang Unbekannter in ein Imbisslokal eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstag zwischen 1.10 Uhr und 6.35 Uhr drang der Unbekannte nach bisherigen Ermittlungen über ein Fenster in die Räume eines Imbisslokals an der Schmalzingergasse ein und suchte dort nach Diebesgut, berichtet die Polizei. Mit einem aufgefundenen niedrigen Bargeldbetrag konnte sich der Einbrecher im Anschluss unerkannt vom Tatort entfernen.

Die Kripo Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)