Unbekannter bricht in Wohnhaus ein

In Ingolstadt wurde in ein Wohnhaus eingebrochen.

An Silvester hat ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Ingolstadt eingebrochen. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Ein unbekannter Einbrecher nutzte den Jahreswechsel, um gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Albert-Schweitzer-Straße in Ingolstadt einzudringen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Gegen 23.45 Uhr an Silvester erschaffte sich der Unbekannte durch das Einschlagen einer Glastüre Zugang zum Gebäude und durchsuchte die Räume nach Diebesgut. Die Bewohner hielten sich zur Tatzeit nicht in dem alarmgesicherten Haus auf. Der Unbekannte konnte vor den eintreffenden Polizeistreifen über ein Nachbargrundstück und einen Feldweg zu Fuß flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos, berichtet die Polizei. Einbruch in Ingolstadt: 10.000 Euro Schaden Über den etwaigen Beuteschaden ist bislang nichts bekannt, am Haus entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ) Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10

