Unbekannter bricht in Wohnung ein und flüchtet

Am Donnerstag versuchte ein bislang unbekannter Täter, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ingolstadt einzubrechen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Gegen 20.10 Uhr nahm ein Mann Geräusche an seiner Wohnungstür war. Er stellte daraufhin fest, dass diese offen stand und hörte, wie eine Person übers Treppenhaus flüchtete. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro, berichtet die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung im Nahbereich des Gebäudes an der Nördlichen Ringstraße verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)