Unbekannter entsorgt bei Ingolstadt illegal Ölkanister

Zwischen Ingolstadt und Lenting wird ein Ölkanister aus einem Auto geworfen. Der Kanister landet in einem Feld und das Öl fließt ins Wasserschutzgebiet.

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein bislang unbekannter Täter einen fünf Lister Kanister mit Altöl auf der Staatsstraße 2229 zwischen Ingolstadt und Lenting entsorgt.

Ölkanister zwischen Ingolstadt und Lenting: Polizei sucht Zeugen

So wie sich die Situation am Ereignisort darstellte, dürfte das Fahrzeug in Richtung Lenting unterwegs gewesen sein, berichtet die Polizei. Kurz vor den Aussiedlerhöfen (mit Bushaltestelle) wurde der Kanister nach links aus dem Fahrzeug geworfen. Der Kanister schlug am Rand der Böschung des Flurstücks mit der Flurnummer 614 auf und platze dabei. Anschließend verteilte sich der Inhalt über eine Länge von ungefähr 25 Metern bis hinunter zum angrenzenden Feld.

Wird der Täter, der den Kanister zwischen Ingolstadt und Lenting aus dem Auto geworfen hat, nicht gefunden, zahlt für die Enstorgung der Steuerzahler. Foto: Polizeiinspektion Beilngries

Da der Ereignisort in einem Wasserschutzgebiet liegt, musste das mit Altöl verschmutze Erdreich umgehend durch eine Fachfirma entsorgt werden. Die Kosten dafür tragen bislang noch die Steuerzahler. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des oder der Täter führen, nimmt die Wasserschutzpolizei Beilngries unter Telefon 08461/6403-0 entgegen. (AZ)