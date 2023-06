Ingolstadt

vor 23 Min.

Unbekannter fährt Auto am Westpark an: Polizei sucht Zeugen

Am Montag hat ein unbekannter Autofahrer den Van einer Frau am Westpark in Ingolstadt angefahren und danach Fahrerflucht begangen.

Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr am Montag parkte eine 57-jährige Frau aus Wettstetten ihren VW auf einem Parkplatz am Westpark. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Audi gegen den geparkten Van und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro, teilt die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Zeuge konnte diesen Unfall beobachten und hinterließ am geschädigten Van einen Hinweiszettel mit dem Kennzeichen des Verursachers. Die Verkehrspolizei Ingolstadt bittet den unbekannten Zeugen, sich unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)

