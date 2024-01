Unbekannter klaut Auto mit "Keyless-Go-System" in Ingolstadt

In Ingolstadt haben bislang unbekannte Täter ein Auto gestohlen, das ein sogenannten "Keyless-Go-System" nutzt. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps zum Schutz.

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag auf Freitag in Ingolstadt ein Auto gestohlen Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Das vor dem Wohnanwesen in der Fraunhoferstraße abgestellte Auto wurde das letzte Mal am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr dort gesehen, berichtet die Polizei. Die Halterin bemerkte den Diebstahl am Freitag gegen 10.30 Uhr. Es handelt sich um einen mit Keyless-Go-System - das heißt, das Auto kann ohne aktive Benutzung eines Schlüssels entriegelt werden - ausgestatteten weißen Jeep Grand Cherokee mit Neuburger Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 0841/9343-0 zu melden.

Tipps der Polizei Ingolstadt zum Schutz vor Autodiebstahl

Das rät die Polizei präventiv zum Schutz vor Autodiebstählen mit Keyless-Go-System:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern oder Rucksäcken in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen. (AZ)

