Unbekannter lässt vor 17-Jähriger die Hosen runter

In Ingolstadt hat sich ein unbekannter Mann vor einem 17-jährigen Mädchen entblößt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wer hat etwas beobachtet?

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger ist am Dienstageiner 17-Jährigen in exhibitionistischer Weise gegenübergetreten. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Die Jugendliche war am späten Dienstagabend zu Fuß auf dem Heimweg, als sie gegen 23.37 Uhr an der Ecke Münchener Straße/Prinz-Heinrich-Straße einem Mann begegnete, der vor ihr seine Hose herunterzog und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als das Mädchen davonlief, um Hilfe zu holen, entfernte sich auch der unbekannte Tatverdächtige mit seinem Fahrrad in Richtung Bittlmairstraße.

Exhibitionist in Ingolstadt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hellhäutig, schlank, bekleidet mit grauer, kurzer Hose im Jogger-Style und schwarzem Baseball-Cap, er führte ein schwarzes Fahrrad mit sich. (AZ)