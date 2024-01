Ingolstadt

Unbekannter löst Feueralarm an Schule aus

In Ingolstadt an einer Schule hat jemand einen Feueralarm ausgelöst.

An einer Schule in Ingolstadt hat jemand am Freitagmittag den Knopf am Feuermelder gedrückt und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Eine bislang unbekannte Person hat am Freitagmittag in einer Schule im Ingolstädter Süden den hausinterne Feueralarm ausgelöst. Gegen 14.10 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Ingolstadt nach Haunwöhr alarmiert. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr ein mutwillig eingeschlagener Feuermelder und der eingedrückte Druckknopf festgestellt werden. Nach Abklärung vor Ort waren weder ein Brand noch eine andere Notsituation gegeben. Die Polizeiinspektion Ingolstadt ermittelt nun wegen Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. (AZ)

