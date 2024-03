Unbekannter spricht ein Kind an, jetzt ermittelt die Polizei

Ein Mann hat an einem Spielplatz in Ingolstadt einen achtjährigen Bub angesprochen und wollte offenbar, dass er mitkommt. Jetzt sucht die Polizei nach dem Unbekannten.

Ein Unbekannter hat sich an einem Ingolstädter Spielplatz einem achtjährigen Jungen genähert und wollte ihn laut Polizei offenbar zum Mitkommen überreden. Jetzt ermittelt die Kripo. Noch ist nicht klar, welches Motiv der Unbekannte hatte.

Ein etwa 60-Jähriger hat den Jungen auf einem Spielplatz in Ingolstadt angesprochen

Der Junge war gegen 17.30 Uhr zusammen mit Freunden auf einem Spielplatz an der Permoserstraße in Ingolstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei versuchte ein etwa 60-jähriger Mann, das Kind von seinen Spielkameraden zu trennen. Erst nach einigen Minuten konnte der Achtjährige bei Erwachsenen, die er kannte, Schutz suchen und von dort aus unverletzt in die Obhut der Eltern übergeben werden.

Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb erfolglos. Der Mann wird als dick und etwa 1,85 Meter groß beschrieben. Er hatte braune bis schwarze Haare und grüne Augen. Bekleidet war der hellhäutige Mann mit einer dunklen Hose sowie einem schwarzen Kapuzen-Oberteil. Auffällig waren sein unsicherer Gang sowie ein offenbar unkontrolliert blinzelndes Auge.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. Die Ermittler gehen davon aus, dass zumindest Teile des Vorfalls durch Verkehrsteilnehmer auf der Permoserstraße bemerkt worden sein könnten. (AZ)