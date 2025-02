Unbekannter sprüht mit Pfefferspray in Disco: mindestens zwölf Verletzte

Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 3.30 Uhr nach einer Streitigkeit im Barbereich einer Diskothek in der Jesuitenstraße in Ingolstadt mit Pfefferspray herumgesprüht. In der Disco war mit ungefähr 200 Besuchern viel los. Zahlreiche Gäste verließen die Diskothek fluchtartig, berichtet die Polizei. Die Lokalität musste geräumt werden. Die Polizei zählte vor Ort insgesamt zwölf leicht verletzte Menschen, die überwiegend Augenrötungen und Atemwegsreizungen erlitten hatten. Drei davon mussten zur weiteren Behandlung ins Klinikum transportiert werden. Es war eine Vielzahl von Rettungskräften vor Ort.

Die Polizei Ingolstadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Der unbekannte Täter wird als männlich, circa 1,75 Meter groß, normale Figur, und ungefähr 25 Jahre alt beschrieben. Des Weiteren soll er blonde Haare gehabt haben. Zur Ermittlung des Täters und zur Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 bei der Polizeiinspektion Ingolstadt zu melden. Gleiches gilt für bislang unbekannte Geschädigte, die noch nicht polizeilich erfasst wurden. (AZ)