Unbekannter sprüht Pfefferspray auf drei Männer

Im Eingangsbereich eines Verbrauchermarktes in der Richard-Wagner-Straße kam es Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen einem noch Unbekannten und drei Männern im Alter von 32, 30 und 27 Jahren. Im Laufe der Auseinandersetzung sprühte der Unbekannte in Richtung der drei Männer mit einem Pfefferspray und bedrohte den 27-Jährigen zusätzlich mit einem Messer, bevor er anschließend flüchtete. Durch das Pfefferspray erlitten der 32-Jährige und der 27-Jährige leichte Verletzungen, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Ingolstadt aufgenommen. Zeugen, die ebenfalls durch das Pfefferspray verletzt wurden oder die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)