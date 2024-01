Unbekannter stiehlt Auto: Zeugen gesucht

In Ingolstadt hat ein Unbekannter ein Auto gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember wurde ein in der Herschelstraße am Fahrbahnrand ein geparkter grauer Skoda Fabia entwendet, teilt die Polizei nun mit. Der Wert des Autos beläuft sich auf rund 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 bei der Polizeiinspektion Ingolstadt zu melden. (AZ)

