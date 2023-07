Ingolstadt

18:18 Uhr

Unbekannter zerkratzt Autos und demoliert Außenspiegel

In Unterbrunnenreuth und Haunwöhr war ein Unbekannter unterwegs, der in zwei Nächten an zahlreichen Autos Schaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro angerichtet hat.

In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag wurden durch einen unbekannten Täter an einer Vielzahl von in den Ingolstädter Ortsteilen Unterbrunnenreuth und Haunwöhr geparkten Autos Sachbeschädigungen begangen. Während im Zeitraum von Freitag auf Samstag die Autos verkratzt wurden, wurden von Samstag auf Sonntag Außenspiegel beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro, teilt die Polizei mit. Es wird davon ausgegangen, dass in beiden Nächten ein und derselbe Täter unterwegs war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-2222 in Verbindung zu setzen. (AZ)

