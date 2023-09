Unbekannter zündet Altkleiderconatiner an

Eine Taxifahrerin hat in der Nacht einen brennenden Altkleidercontainer in Ingolstadt bemerkt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag bemerkte eine Taxifahrerin um 4.15 Uhr einen brennenden Altkleidercontainer im Bereich der Unterführung in der Ringseestraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits nahezu in Vollbrand. Der Berufsfeuerwehr Ingolstadt gelang es schließlich, den Brand zu löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, berichtet die Polizei. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)