Ingolstadt

12:58 Uhr

Unbekannter zündet Sonnenschirm in Fußgängerzone an

Wer zündet mutwillig Sonnenschirme an? Das ist unklar. Auf jeden Fall ist es in der Ludwigstraße in Ingolstadt passiert. Eine dreistellige Schadenssumme ist die Folge.

Gegen 1 Uhr wurde Donnerstagnacht ein brennender Sonnenschirm in der Fußgängerzone in Ingolstadt mitgeteilt. Der Schmorbrand konnte durch die verständigte Feuerwehr rasch gelöscht werden. Offensichtlich war der vor einem Laden in der Ludwigstraße stehende Schirm durch einen bislang unbekannten Täter mutwillig in Brand gesetzt worden. Eine Gefahr für Gebäude bestand nicht, berichtet die Polizei. Der Sachschaden an dem Schirm liegt im mittleren dreistelligen Bereich. (AZ)

