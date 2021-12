Unfall: 74-Jährige erfasst 87-jährige Fußgängerin mit Auto

Eine 74-jährige Autofahrerin hat in Ingolstadt beim Abbiegen eine 87-jährige Fußgängerin übersehen. Wie der Verkehrsunfall ausging.

Mittelschwere Verletzungen zog sich am Dienstagmittag eine Rentnerin bei einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet Ingolstadt zu, die beim Überqueren der Straße von einem anfahrenden Auto erfasst wurde. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Höhe des Einkaufszentrums Münchener Straße 142. Eine 74-jährige Autofahrerin bog von der Zufahrt der dort befindlichen Parkplätze nach links stadtauswärts in die Münchener Straße ein. Da ihre Aufmerksamkeit auf den Fahrzeugverkehr der vierspurigen Straße gerichtet war, übersah sie beim Einfahren eine bereits in der Fahrbahnmitte befindliche Fußgängerin, heißt es im Polizeibericht.

Unfall in Ingolstadt: Fußgängerin verletzt sich mittelschwer

Die Fußgängerin wollte die Münchener Straße in Gegenrichtung zum einbiegenden Auto überqueren. Das Fahrzeug streift die 87-jährige Frau mit der linken Frontseite. Die Rentnerin stürzte durch den Anstoß auf die Fahrbahn und zog sich hierbei leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenaushaus gebracht. Am beteiligten Fahrzeug entstand kein Sachschaden. (nr)