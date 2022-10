Unfall an der Bushaltestelle: Siebenjährige wird schwer verletzt

Ein siebenjähriges Mädchen ist in Ingolstadt bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Auto erfasste sie, als sie an einer Bushaltestelle die Straße überqueren wollte.

Am Mittwochnachmittag ist ein siebenjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt schwer verletzt worden. Die Schülerin stieg laut Polizei gegen 13.15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Adam-Smith-Straße aus einem Linienbus aus. Anschließend wollte sie hinter dem Bus die Straße überqueren. Zeitgleich war eine 60-jährige Autofahrerin auf der Adam-Smith-Straße in Richtung Klinikum unterwegs, als sie an dem an der Haltestelle stehenden Bus vorbei fuhr.

Unfall an der Bushaltestelle in Ingolstadt: Siebenjährige wird schwer verletzt

Die Autofahrerin übersah das Mädchen, das hinter dem Bus über die Straße lief, und erfasste es mit ihrem Fahrzeug. Die Siebenjährige zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (AZ)