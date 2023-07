Unfall: Autos kollidieren gleich zweimal miteinander

Zwei junge Autofahrer sind nahe des Westparks in Ingolstadt zusammengestoßen. Beim ersten Mal touchierte ein Auto nur das andere, beim zweiten Mal passierte mehr.

Gleich zweimal kollidierten am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr eine 18-jährige Mercedesfahrerin und ein 19-jähriger Audifahrer in der Ingolstädter Richard-Wagner-Straße. Zunächst wollte die 18-jährige Frau auf Höhe des Westparks den Fahrstreifen wechseln, wobei sie den Kotflügel des dort fahrenden 19-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen traf. Doch anstatt anzuhalten, setzte die 18-Jährige ihre Fahrt fort. Der 19-Jährige setzte sich daraufhin mit seinem Auto vor das Fahrzeug der jungen Frau und fuhr vor ihr in gleicher Richtung. Als er seine Fahrgeschwindigkeit verringerte, erkannte dies die 18-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes auf den Audi auf. Durch den zweiten Aufprall wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehr als 10.000, berichtet die Polizei. Gegen die 18-jährige Frau aus Hessen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)