Unfall beim Abbiegen: Drei Menschen verletzt

In Ingolstadt sind zwei Autos beim Abbiegen zusammengestoßen. Es gab mehrere Verletzte, die ins Krankenhaus mussten.

Am Donnerstag gegen 18 Uhr fuhr eine 22-jährige Hilpoltsteinerin mit ihrem Opel in Ingolstadt die Westliche Ringstraße entlang in Richtung Glacisbrücke und bog links in die Friedhofstraße ein. Zeitgleich fuhr ein 77-jähriger Gaimersheimer mit seinem BMW auf der Westlichen Ringstraße im Gegenverkehr. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, berichtet die Polizei. Hierbei wurden die Fahrerin und der Beifahrer des Opels und die Beifahrerin des BMW leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte alle drei Verletzten vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro ist entstanden. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war zur Unterstützung und Absicherung vor Ort. (AZ)

