Unfall im Audi-Kreisel: 50.00 Euro Schaden

Ein Mann aus Ingolstadt fuhr beim Einfahren in den Audi-Kreisel mit seinem Auto gegen das Auto einer Frau, ebenfalls aus Ingolstadt. Diese verletzte sich.

Ein 34-jähriger Ingolstädter fuhr am Mittwoch gegen 20 Uhr mit seinem Auto vom linken Fahrstreifen der Levelingstraße aus in den Audi-Ring in Ingolstadt ein. Hierbei stieß er mit der linken Seite seines Autos gegen die rechte Front eines anderen Autos, dessen Fahrerin, eine 53-Jährige aus Ingolstadt, im Kreisverkehr den linken Fahrstreifen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 53-Jährige leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)