Unfall in Ingolstadt: 17-Jähriger aus Raum Neuburg verdankt Lkw-Fahrer wohl sein Leben

Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Neuburg-Schrobenhausen ist bei einem Unfall in Ingolstadt schwerst verletzt worden. Dass nicht noch mehr passierte, ist dem Lkw-Fahrer zu verdanken.

Nach dem schweren Unfall am Mittwochnachmittag in Ingolstadt, bei dem ein 17-Jähriger aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen schwerst verletzt wurde, kann die Verkehrspolizei rekonstruieren, was passiert ist. Der 17-Jährige befuhr um 14.20 Uhr die Oskar-von-Miller-Straße in Ingolstadt, in östlicher Richtung. In einer engen Rechtskurve kam er, weil er laut Polizei seine Geschwindigkeit wohl falsch einschätzte, ins Schleudern und stürzte. Das Leichtkraftrad samt Fahrer schleuderte in die Gegenfahrbahn. Auf der Gegenfahrbahn befand sich laut Polizei ein 44-Jähriger aus dem Bereich Bamberg mit seinem Sattelzug.

Unfall in Ingolstadt: 17-Jähriger aus Neuburg-Schrobenhausen schwerst verletzt

Der Lkw-Fahrer sah den jungen Mann stürzen und leitete unverzüglich eine Notbremsung ein. Einen Zusammenstoß konnte der Lkw-Fahrer nicht mehr vermeiden. Der Motorradfahrer rutschte in die linke Fronst des Lkws. Das Leichtkraftrad wurde nach Links weggeschleudert und der junge Mann wurde, vor dem linken vorderen Reifen, unter der Sattelzugmaschine eingeklemmt. Der schnellen Reaktion des Lkw-Fahrers, ist es zu verdanken, dass der junge Mann nicht überrollt wurde, heißt es von der Polizei.

Der junge Mann war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar. Nachdem die Sattelzugmaschine durch die Werksfeuerwehr der Audi AG mittels Luftkissen angehoben wurde, konnte der eingeklemmte Motorradfahrer befreit werden. Durch den Rettungsdienst wurde sofort eine Herz-Druck-Massage eingeleitet und der Mann reanimiert. Nach erfolgreichen Wiederbelebung wurde der 17-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste noch vor Ort betreut werden.

17-jähriger Motorradfahrer schwerst verletzt bei Unfall in Ingolstadt

Das Leichtkraftrad wurde total beschädigt, der Schaden beträgt laut Polizei etwa 3000 Euro. An der Zugmaschine entstand nach ersten Schätzungen ebenfalls ein Schaden von etwa 3000 Euro. Vor Ort waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen, 30 Mann der Betriebsfeuerwehr Ingolstadt mit fünf Fahrzeugen und technischen Gerät, 17 Mann der Berufsfeuerwehr Ingolstadt mit drei Fahrzeugen sowie ein Gutachter. Die Oskar-von-Miller-Straße musste in der Zeit von 14.20 Uhr bis etwa 17 Uhr total gesperrt werden. (nr)

