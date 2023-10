Unfall mit fünf verletzten Jugendlichen

Eine 18-Jährige ist in Ingolstadt mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Mit ihr im Auto saßen vier Minderjährige.

Eine 18-jährige Ingolstädterin fuhr am Samstag gegen 23.15 Uhr auf der Nördlichen Ringstraße in Ingolstadt in nordöstliche Fahrtrichtung. Beim Abbiegen in die Gaimersheimer Straße verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer massiven Gartenmauer, teilt die Polizei mit. Die vier Mitfahrer - 13, 14, 15 und 17 Jahre alt - sowie die 18-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug ist ein Schaden von circa 100.000 Euro und an der Gartenmauer ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden. Das total beschädigte Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. (AZ)