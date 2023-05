Unfall mit mehreren Verletzten

In Ingolstadt hat sich ein Auffahrunfall auf der Westlichen Ringstraße ereignet. Es entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Unter den Verletzten sind Kinder.

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten kam es am Samstag gegen 19 Uhr auf der Westlichen Ringstraße in Ingolstadt. Eine 20-jährige Frau aus dem Landkreis Eichstätt fuhr mit ihrem Audi A3 auf der Westlichen Ringstraße in nördliche Richtung. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens musste sie ihr Auto bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter dem Audi fahrender 45-jähriger Ingolstädter hielt mit seinem VW Passat ebenfalls an. Die 68-jährige Fahrerin eines Pkw Seat bemerkte die vor ihr stehenden Fahrzeuge zu spät, fuhr auf den VW Passat auf und schob diesen auf den Audi A3.

Unfall in Ingolstadt: Mehrere Kinder leicht verletzt

Bei dem Unfall wurde die Unfallverursacherin durch Prellungen leicht verletzt und musste zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, berichte die Polizei. Ihre Beifahrerin sowie zwei Kinder auf den Rücksitzen erlitten leichte Verletzungen im Nacken- und Brustbereich. In dem VW Passat klagte ein Mädchen auf dem Rücksitz über Nackenschmerzen. Die 20-jährige Audi-Fahrerin wurde ebenfalls im Nackenbereich leicht verletzt.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 13.000 Euro. Der Verkehr musste von der Berufsfeuerwehr Ingolstadt zeitweise halbseitig gesperrt werden. (AZ)