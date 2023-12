Unfall mit Polizeifahrzeug in Ingolstadt: 80.000 Euro Schaden

In Ingolstadt krachen an einer Kreuzung zwei Fahrzeuge zusammen, eines davon gehörte der Polizei. Die Beteiligten haben großes Glück.

In Ingolstadt hat sich am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Römerstraße/Despagstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet. Bei einem der beiden handelte es sich um ein Einsatzfahrzeug der Polizei, das sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht auf einer Einsatzfahrt befand, teilt die Polizei mit. Ein 45-jähriger aus dem südöstlichen Bereich des Landkreises Eichstätt befuhr demnach die Römerstraße und wollte auf Höhe der Despagstraße nach links in diese einbiegen.

Unfall mit Polizeifahrzeug in Ingolstadt

Hierbei übersah er das Fahrzeug eines 47-jährigen Polizeibeamten, der die Römerstraße entgegenkommend geradeaus überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 80.000 Euro. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme und das Abschleppen der beiden Fahrzeuge mehrfach komplett gesperrt werden, was zu dieser Uhrzeit zu erheblichen Verkehrsstörungen führte. (AZ)