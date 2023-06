Unfall nach missglücktem Überholmanöver

Weil ein Autofahrer auf der Straße von Eichstätt nach Etting trotz Gegenverkehr überholt, muss ein anderer ausweichen und kollidiert mit der Leitplanke.

Am Mittwoch gegen 7 Uhr fuhr ein 44-jähriger Schernfelder mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Eichstätt kommend in Richtung Etting. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Kreisstraße in der Gegenrichtung und überholte einen Lastwagen. obwohl Gegenverkehr bestand. Der Schernfelder musste aufgrund dieses Überholmanövers nach rechts ausweichen, kollidierte mit der Leitplanke und stieß mit seinem linken Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel des Überholers zusammen. Durch dieses Ausweichen konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden, berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Am Auto des Schernfelders entstand Sachschaden von circa 2000 Euro. Nach dem Zusammenstoß fuhr andere Fahrer weiter, ohne seine rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein unbeteiligter Zeuge konnte jedoch sein Kennzeichen mitteilen. Gegen den Fahrer werden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Unfallflucht geführt. (AZ)