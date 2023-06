Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat in Ingolstadt das Auto einer Frau aus Kösching angefahren und hat sich dann nicht weiter gekümmert. Wer hat etwas gesehen?

Eine 43-jährige Köschingerin parkte am Sonntag von 12.20 bis 13 Uhr ihren Audi in der Eriagstraße in Ingolstadt auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang Unbekannnter gegen den geparkten Audi und beschädigte diesen hinten links an der Stoßstange, berichtet die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen dieser Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)